Звезду «Спасателей Малибу» задержали за попытку штурма фермы с биглями

Американскую актрису Александру Пол, известную по сериалу «Спасатели Малибу», задержали во время акции зоозащитников в штате Висконсин. Об этом сообщило издание People .

Все произошло на ферме Ridglan в городе Блу-Маундс. Несколько десятков активистов проникли на объект и начали выносить оттуда биглей, которых разводят для научных экспериментов. В числе задержанных оказалась и Пол — всего арестовали около 20 человек.

Часть собак вскоре удалось вернуть на территорию фермы, однако несколько животных все еще не нашли. Правоохранители изъяли автомобили, инструменты и другие улики.

В офисе шерифа подчеркнули, что понимают обеспокоенность активистов судьбой животных, но напомнили, что любые действия должны оставаться в рамках закона. Для актрисы это уже не первый подобный случай. Ранее ее задерживали в 2021 году за попытку спасти кур с грузовика, однако позже суд признал ее невиновной.

