Звезду «Склифа» выписали из больницы после подозрения на аппендицит

Известную актрису Алену Яковлеву выписали из НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника канала, подозрение на аппендицит, с которым экстренно госпитализировали звезду сериала «Склифосовский», не подтвердилось.

Яковлева находилась на лечении в хирургическом отделении. Перед поступлением актриса жаловалась на сильные боли в животе. После проведения необходимой терапии ее состояние улучшилось. Также звездной пациентке назначили комплексное амбулаторное лечение.

При этом медики не исключили, что через шесть месяцев артистке понадобится операция, добавил собеседник Shot.

В общей сложности в больнице Яковлева провела пять дней, уже 26 октября она сыграет в спектакле «Скамейка» в Новосибирске.