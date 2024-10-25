Звезду «Склифа» выписали из больницы после подозрения на аппендицит
Shot: актрису Алену Яковлеву выписали из НИИ имени Склифосовского
Известную актрису Алену Яковлеву выписали из НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации источника канала, подозрение на аппендицит, с которым экстренно госпитализировали звезду сериала «Склифосовский», не подтвердилось.
Яковлева находилась на лечении в хирургическом отделении. Перед поступлением актриса жаловалась на сильные боли в животе. После проведения необходимой терапии ее состояние улучшилось. Также звездной пациентке назначили комплексное амбулаторное лечение.
При этом медики не исключили, что через шесть месяцев артистке понадобится операция, добавил собеседник Shot.
В общей сложности в больнице Яковлева провела пять дней, уже 26 октября она сыграет в спектакле «Скамейка» в Новосибирске.