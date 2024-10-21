У артистки Алены Яковлевой заподозрили аппендицит

Народную артистку России Алену Яковлеву экстренно госпитализировали с подозрением на аппендицит. В беседе с агентством новостей «Москва» 63-летняя актриса сообщила, что не смогла посетить запланированную творческую встречу в Театре имени Вахтангова из-за состояния здоровья.

По словам Яковлевой, ее увезли на скорой помощи сразу после завершения спектакля. В НИИ имени Склифосовского врачи допустили, что у артистки аппендицит. Если диагноз подтвердится, то Яковлевой может потребоваться операция в течение ближайших трех-четырех дней.

Актриса высоко оценила работу медицинского персонала, подчеркнув, что за ее состоянием следят квалифицированные специалисты, а диагностика в больнице на высоком уровне.

Ранее бывшего участника группы Little Big и лидера рок-группы Jane Air Антона Лиссова выписали из Мариинской больницы в Петербурге. До этого он жаловался на боли в области сердца. По словам артиста, инфаркт у него исключили.