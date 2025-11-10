Звезду «Мстителей» Реннера обвинили в рассылке дикпиков
Актера Джереми Реннера заподозрили в непристойном поведении
Китайская режиссер и модель И Чжоу обвинила 54-летнего американского актера Джереми Реннера в непристойном поведении и домашнем насилии. Об этом сообщила газета The New York Post.
По словам 38-летней И Чжоу, звезда фильмов «Мстители», «Мэр Кингстауна» и «Достать ножи: Проснись, мертвец» посылал ей дикпики и сообщения интимного характера во время совместной работы над документальной картиной «Хроники Disney». В результате переписка переросла в романтические отношения.
Чжоу также отметила, что после ссоры экс-возлюбленный устраивал дебоши и грозился сдать ее миграционной службе.
Режиссер рассказала, что заключила с Реннером контракт, по которому он обязуется участвовать в продвижении ее проекта. Актер не выполнил это условие.
Сам Реннер выпады в свой адрес отрицает и пригрозил Чжоу многомиллионным иском.
«Обвинения абсолютно ложны и не соответствуют действительности», — заявил он Page Six.
