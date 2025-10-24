Бритни Спирс устроила пьяный скандал, едва не сбила подругу и попала в ДТП

Американская певица Бритни Спирс вновь устроила пьяный скандал, едва не сбила подругу и попала в аварию. Об этом сообщил таблоид Page Six .

Сначала 43-летнюю звезду в нетрезвом виде заметили в модном ресторане в компании незнакомой женщины. После она села за руль и едва не сбила свою спутницу.

Спирс продолжила движение, выехала на встречную полосу и столкнулась с другой машиной. Наконец, добравшись до дома, она застряла у ворот и не сумела вспомнить от них код.

«Она набирала код и подъезжала к воротам, однако они не открывались. Так было три или четыре раза. Все это время подруга не выходила из машины. Спустя минут 20 знакомая уехала, а Бритни минут 10 пыталась войти и, наконец, ей это удалось», — рассказал о ситуации очевидец.

Ранее Бритни Спирс задержала полиция после дебоша в самолете.