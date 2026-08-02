Звезду «Клана Сопрано» нашли мертвым

Сыгравший в «Клане Сопрано» актер Винсент Пасторе умер в 80 лет

Американский актер Винсент Пасторе, известный по роли Биг Пусси Бонпенсьеро в сериале «Клан Сопрано», умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщило издание Page Six .

По данным журналистов, актер несколько дней не выходил на связь и это обеспокоило его соседа. Именно он обнаружил Пасторе мертвым. Причина смерти мужчины осталась неизвестной.

«Винни был одним из самых добрых и щедрых людей, которых я когда-либо знал. Он относился ко всем с теплотой и уважением, никогда не отказывая фанату, который хотел сфотографироваться или получить автограф», — заявил представитель актера Роберт Аттерманн.

Пасторе также сыграл в фильмах «Славные парни», «Пробуждение» и «Дневник баскетболиста».