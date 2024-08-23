Звезду «Кадетства» Стеклова прооперировали из-за рака кожи головы

Актеру Владимиру Стеклову провели операцию по удалению злокачественной опухоли с кожи головы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным издания, в прошлом году врачи выявили у народного артиста небольшие новообразования. Опухоль постепенно появлялись на голове, шее и спине.

Авторы статьи уточнили, что одну из опухолей уже вырезали. Звезда «Кадетства» пролежал несколько дней в палате онкологического центра. Медики удалили ему пораженный участок кожи головы и сделали пересадку кожи. Операция прошла успешно, Стеклова уже отпустили домой, но он периодически будет посещать онколога.

Артист пояснил журналистам, что чувствует себя хорошо, и в следующем месяце планирует выйти на сцену.

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