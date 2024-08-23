Звезду «Кадетства» Стеклова прооперировали из-за рака кожи головы

Mash: актеру Владимиру Стеклову удалили злокачественную опухоль с кожи головы

Фото: РИА «Новости»

Актеру Владимиру Стеклову провели операцию по удалению злокачественной опухоли с кожи головы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в прошлом году врачи выявили у народного артиста небольшие новообразования. Опухоль постепенно появлялись на голове, шее и спине.

Авторы статьи уточнили, что одну из опухолей уже вырезали. Звезда «Кадетства» пролежал несколько дней в палате онкологического центра. Медики удалили ему пораженный участок кожи головы и сделали пересадку кожи. Операция прошла успешно, Стеклова уже отпустили домой, но он периодически будет посещать онколога.

Артист пояснил журналистам, что чувствует себя хорошо, и в следующем месяце планирует выйти на сцену.

Ранее газета Daily Mail сообщала о пятисекундном «алмазном тесте» на определение рака легких. Для этого нужно прижать ногти больших или указательных пальцев друг к другу и посмотреть, есть ли между ними ромбовидный зазор. Если его нет, то это может сигнализировать о раке.

Московские промышленники увеличили парк оборудования на предприятиях

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Запрещенка с черного рынка. Нутрициолог предостерег от покупки сомнительных БАД на маркетплейсах

Убийство на тропическом острове. Житель Маврикия жестоко зарезал россиянку из ревности

Компьютеры, смартфоны, одежда. Что подорожает в России осенью 2024 года

Lu Hanxin/Xinhua

«Цинично и расточительно». Депутат Останина — о гонораре Shaman’а в Оренбурге

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте