Врачи рассказали, как выявить наличие рака по кончикам пальцев за 5 секунд

Daily Mail: рак легких можно определить по кончикам пальцев за 5 секунд

Фото: Freepik

В США появился так называемый пятисекундный «алмазный тест» на отпечатках пальцев, позволяющий определить наличие рака легких. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Просто прижмите ногти больших или указательных пальцев друг к другу и посмотрите, есть ли между ними ромбовидный зазор. Если окна нет, это может быть признаком скопления жидкости вокруг легких, что является явным признаком рака легких», — говорится в публикации.

Это объясняется тем, что ногтевые пластины деформируются, а мягкие ткани на кончиках пальцев опухают, утолщаясь. Это происходит из-за избыточного роста белка VEGF, заставляющего расти кровеносные сосуды расти.

При этом врачи отметили, что пальцы могут отекать и при других заболеваниях, в том числе при целиакии, язвенном колите и проблемах с щитовидной железой.

Ранее онколог Евгений Гордеев посоветовал пройти генетический тест на выявление онкологических рисков, а также обращать внимание на изменение внешнего вида родинок, следить за питанием, дыханием и тонусом, чтобы не пропустить первые симптомы рака.

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