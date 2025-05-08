Звезду «Ганнибала» Майкла Питта арестовали за изнасилование подруги

TMZ: актера Майкла Питта обвинили в сексуальном насилии над бывшей девушкой

Полицейские арестовали актера Майкла Питта. Ему предъявили обвинения в изнасиловании и избиении его бывшей девушки, сообщило TMZ.

Согласно судебным документам, Питта арестовали в Нью-Йорке. В качестве обвиняемого он предстал перед судом в Бруклине 2 мая.

Речь идет о предполагаемых неоднократных жестоких избиениях несколько лет назад. Артиста подозревают в сексуальном насилии, нанесении телесных повреждений тупым предметом и удушении.

Вероятной жертвой Питта является его бывшая девушка. Актер якобы избивал возлюбленную цементным блоком и куском дерева.

Майкл Питт не признал свою вину. Он внес залог в размере 100 тысяч долларов (более восьми миллионов рублей) и был освобожден из-под стражи.

Следующее заседание пройдет 17 июня.

Американский актер Майкл Питт прославился благодаря ролям в фильмах «Ганнибал», «Закон и порядок», «Семь психопатов» и других.

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