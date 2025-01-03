Звезда фильма Мэла Гибсона «Апокалипсис» устроил пьяный дебош в Греции

Исполнитель главной роли в фильме «Апокалипсис», американский актер Руди Янгблад в Греции устроил аварию, поругался с полицейским и попал в изолятор. Ему грозит депортация, сообщила газета «Нафтемпорики» .

После съемок очередного фильма актер, в отличие от коллег, остался в Галаци из-за проблем со здоровьем. Действие 90-дневной визы истекло в ноябре, но Янгблад продолжал жить в Греции. Власти не обращали на это внимания до пьяной выходки утром 27 декабря.

Актер врезался в служебный автомобиль возле отделения полиции. Правоохранитель подошел к нему, чтобы спросить о самочувствии, но Янгблад устроил скандал. В результате мужчину арестовали за хулиганство, угрозы и хранение оружия.

Янгблада сразу же доставили в суд. Он получил 10 месяцев лишения свободы с отсрочкой на три года. Однако позже выяснилось, что виза актера просрочена, и он подлежит административной депортации. До отправки на родину мужчина останется в следственном изоляторе.

Фильм «Апокалипсис» Мэла Гибсона с участием Янгблада вышел в 2006 году и получил номинацию на «Оскар» за лучший звук и грим.

Его коллега по цеху Пьер Пальмад тоже угодил в тюрьму, но не в Греции, а во Франции. В состоянии наркотического опьянения актер устроил аварию, в которой женщина потеряла ребенка, а мальчик сильно повредил челюсть.