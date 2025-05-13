Звезду фильма «Вторая жизнь Федора Строгова» экстренно госпитализировали в Москве

Российскую актрису театра и кино Марину Денисову экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника, медицинская помощь 42-летней артистке потребовалась после перелома лодыжки. Денисову доставили в одну из столичных клиник.

Врачи провели актрисе операцию. Сейчас она остается в больнице под наблюдением медиков.

Марина Денисова родилась в немецком городе Нойштерлитц. Ее детство прошло в Белоруссии. Там же актриса окончила Белорусскую государственную академию искусств и начала карьеру на сцене Национального академического театра и в Драматическом театре Белорусской армии.

Широкую известность приобрела благодаря главной роли в фильме «Вторая жизнь Федора Строгова», а также в проектах «Лед-3», «Солнцепек» и «Ментовские войны» и «Тайга».

Ранее звезду сериала «Интерны» Аллу Казакову госпитализировали с черепно-мозговой травмой после спектакля в театре Электротеатре имени Станиславского.