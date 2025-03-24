Звезду «Интернов» жестоко избили после спектакля

Известную актрису Аллу Казакову госпитализировали с черепно-мозговой травмой после спектакля в театре Электротеатре имени Станиславского. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника, после премьеры спектакля «Пик Ник, или Сказки Старого Ворона» к Казаковой подошла супруга режиссера Бориса Юхананова и заявила, что она создает проблемы на сцене и непрофессионально исполняет свою роль. Позднее женщина напала на артистку с кулаками.

В результате Казакову отвезли в Боткинскую больницу, где врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

РИА «Новости» также подтвердили эту информацию. Состояние Казаковой на данный момент неизвестно.

Казаковой 49 лет, большому кругу зрителей она известна по ролям в сериалах «Интерны» и «Кулагин и партнеры». Больше 15 лет актриса играла в «Школе драматического искусства».

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