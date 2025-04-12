Звезде «Служебного романа» Немоляевой назначили лечение после приступа

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева проходит плановое лечение после недавнего приступа. В ближайшее время она не будет участвовать в спектаклях, сообщила ТАСС родственница актрисы.

«Светлана Владимировна проходит плановое лечение после приступа, с ней все в порядке», — сказала она.

Кроме того, Немоляева не сможет играть в ближайших спектаклях, поэтому ряд постановок временно отменили.

Несколько дней назад Немоляевой вызывали скорую помощь из-за проблем с сердцем. Актриса пережила приступ, который купировали врачи. Она поблагодарила медиков за работу.

Несмотря на ухудшение самочувствия, 87-летняя артистка планировала выйти на сцену. Немоляева играет в спектакле «Бешеные деньги» в театре Маяковского, но руководство его отменило.