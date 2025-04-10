Звезде «Служебного романа» Немоляевой вызвали скорую из-за проблем с сердцем

Народной артистке РСФСР Светлане Немоляевой вызывали скорую помощь из-за проблем с сердцем. Об этом актриса сообщила ТАСС.
«Пережила приступ, который был купирован врачами скорой помощи. Сейчас она находится дома и чувствует себя лучше», — уточнило агентство.
По данным Telegram-канала Mash, 87-летняя актриса планировала выйти на сцену, несмотря на недавнее ухудшение самочувствия. Немоляева играет в спектакле «Бешеные деньги» в театре Маяковского в Москве. Это подтвердили и родственники артистки.
В последний момент спектакль отменили. В театре сообщили, что зрители в личном кабинете смогут вернуть или обменять билеты до дня начала перенесенного мероприятия.
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