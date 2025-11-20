Московские врачи прибыли в гостиницу для оказания помощи известному военно-политическому эксперту и бывшему израильскому дипломату Якову Кедми. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным авторов, у звезды политических ток-шоу возникли проблемы с сердцем и он обратился к специалистам. Прибывшим на место врачам Кедми пожаловался на боль в груди.

Яков Кедми часто выступает в качестве военного и политического эксперта в ток-шоу на российских телеканалах, а также дает комментарии блогерам.

В конце марта этого года он заявил, что США пересмотрят свою санкционную политику в отношении России, что вызовет шоковое состояние у европейцев. По мнению Кедми, антироссийские силы на Западе понесли поражение из-за налаживания отношений президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.