Антироссийские силы на Западе потерпели глобальное поражение и будут вынуждены наблюдать за стремительным развитием России, которое обусловлено стараниями президента Владимира Путина. Такое мнение выразил военно-политический эксперт Яков Кедми на Rutube-канале «Вальдман-LINE» .

По его словам, Путин добился пересмотра российско-американских отношений. Его бескомпромиссность вынудила администрацию нового президента США Дональда Трампа пойти на условия России.

Скоро Америка пересмотрит санкционную политику в отношении страны, что способствует ее экономическому развитию и повергнет в шок европейских мечтателей, которые хотели задушить Россию.

«Это означает совершенно другую экономическую структуру в мире. Это усилит Россию и поможет ей еще лучше развивать свою промышленность, свою экономику. И сведет на нет все попытки ограничить РФ экономически — вот почему сегодня Европа плачет и рыдает», — сказал Кедми.

Он отметил, что, когда европейский рынок исключил Россию, она быстро нашла новые источники дохода от экспорта, перейдя на Глобальный Юг. Развитие отношений с Америкой поможет сильнее повлиять на мировой рынок, особенно в области энергоносителей.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф объяснил, когда начнут ослаблять санкции против России. Это произойдет после подписания договора о прекращении огня на Украине.