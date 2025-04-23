Певец Юрий Антонов получил орден «За заслуги перед Отечеством»
Путин наградил певца Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил певца Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ главы государства разместили на официальном портале опубликования правовых актов.
«За вклад в развитие отечественного искусства и культуры, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом „За заслуги перед отечеством“ I степени Юрия Михайловича Антонова — композитора, певца, вице-президента Международного союза деятелей эстрадного искусства», — отметили в тексте документа.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени наградили музыканта, солиста-инструменталиста Московской государственной академической филармонии Дениса Мацуева.
Кроме того, орден «За заслуги в культуре и искусстве» получила известная актриса Лариса Удовиченко.
Ранее Путин наградил главу МИД Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.