Певец Юрий Антонов получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил певца Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ главы государства разместили на официальном портале опубликования правовых актов.

«За вклад в развитие отечественного искусства и культуры, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом „За заслуги перед отечеством“ I степени Юрия Михайловича Антонова — композитора, певца, вице-президента Международного союза деятелей эстрадного искусства», — отметили в тексте документа.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени наградили музыканта, солиста-инструменталиста Московской государственной академической филармонии Дениса Мацуева.

Кроме того, орден «За заслуги в культуре и искусстве» получила известная актриса Лариса Удовиченко.

Ранее Путин наградил главу МИД Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.