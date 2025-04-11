Звезде фильмов о Шерлоке Холмсе удалили тромбы в артериях

Актеру Василию Ливанову, известному россиянам благодаря роли Шерлока Холмса в советском сериале, механически удалили тромбы в артериях верхней конечности. Об этом сообщил Telegram-канал Mash . Официально эти данные пока никто не подтверждал.

По информации журналистов, врачи 89-летнего артиста прописали ему кроворазжижающие препараты, рекомендовали внимательно следить за здоровьем и при малейшем ухудшении самочувствия обращаться за медицинской помощью.

Ранее в Сети появилась информация о том, что для борьбы с устойчивой к антибиотикам бактериальной инфекцией актера ввели в медикаментозную кому. После нее он сильно похудел.

В январе этого года Ливанов попал в реанимацию из-за расстройства кровообращения головного мозга. Кроме того, на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков у артиста диагностировали проблемы с сердцем. После этого его состояние стабилизировали, и медики перевели его в обычную палату.