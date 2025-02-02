Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию

Shot: актер Василий Ливанов попал в реанимацию

Фото: РИА «Новости»

Народного артиста РСФСР Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию. Врачи пытаются стабилизировать его состояние, сообщил Telegram-канал Shot.

Ливанов попал в больницу с анемией на прошлой неделе. У 89-летнего артиста наблюдались обморочные состояния и расстройства кровообращения головного мозга. Также на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков у него начались проблемы с сердцем.

Несколько дней назад Ливанова уже переводили в реанимацию. Тогда медикам удалось стабилизировать состояние звездного пациента, после чего его вернули в обычную палату.

Ранее стало известно, что у исполнителя роли Шерлока Холмса развилась устойчивость к антибиотикам. Организм артиста перестал реагировать на лечение бактериальной инфекции. Состояние звезды резко ухудшилось, Ливанов перестал вставать с постели.

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