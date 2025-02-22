Звезде «Дальнобойщиков» Наталии Егоровой понадобилась помощь врачей

Звезда культового сериала «Дальнобойщики» Наталия Егорова была вынуждена обратиться к медикам из-за проблем с сердцем. У 74-летней актрисы после многочисленных жалоб диагностировали нарушения в работе сердца, которые могут усугубляться хроническими заболеваниями. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Специалисты назначили ей дополнительное обследование в ближайшие дни, чтобы проверить артистку на сердечную недостаточность», — написали авторы материала.

Наталия Егорова известна по роли жены Федора Ивановича в сериале «Дальнобойщики». Также она снималась в проектах «Чайка», «Сыщики» и многих других.

Ранее стало известно, что самочувствие заслуженной артистки Елены Кондулайнен ухудшилось. По данным Telegram-канала Mash, артистка обратилась к врачам с жалобами на частичную потерю речи и постоянное чувство страха. После перенесенного инсульта у нее появились нарушения памяти и зрения, а также шум в ушах.