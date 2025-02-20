Самочувствие перенесшей инсульт актрисы Кондулайнен ухудшилось

Самочувствие заслуженной артистки Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом 360.ru рассказала актриса театра на Малой Ордынке Ирина Чипиженко.

Она уточнила, что давно не разговаривала с артисткой.

«Вы знаете, я очень редко прихожу в театр. Только тогда, когда у меня два моих действующих спектакля „Волки и овцы“ и „Антракт“. Я слышала, что вроде как ухудшение было», — заявила Чипиженко.

Она добавила, что в этом году еще ни разу не видела коллегу по цеху.

«[Видела] до нового года <…> Но это не прошлый месяц и не позапрошлый, это раньше», — объяснила артистка.

По ее словам, Кондулайнен тогда «была ничего» и могла разговаривать.

«Самое главное, что перебросились где-то даже парой фраз. Мы говорили о том, что работать надо», — рассказала Чипиженко.

Чтобы выяснить подробности о состоянии Кондулайнен, 360.ru связался с художественным руководителем Московского академического театра сатиры Евгением Герасимовым, но на вопрос о самочувствии актрисы он отвечать отказался.

«Я не хочу это комментировать, говорить о больном человеке», — сообщил он.

По данным Telegram-канала Mash, Кондулайнен пожаловалась врачам на частичную потерю речи и постоянное чувство страха. Также артистку после перенесенного инсульта беспокоят отказ правой части тела, потеря памяти, зрения и шум в ушах.