Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл впервые стал отцом

Популярный британский актер и звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл впервые стал отцом. Об этом сообщил американский журнал People со ссылкой на собственный источник.

Кавилл и его возлюбленная Натали Вискузо стали родителями, но при этом неизвестны точная дата рождения ребенка, а также его имя и пол.

Журнал отметил, что ранее издание Daily Mail опубликовало фотографии, на которых актер со своей девушкой прогулялись с детской коляской в Австралии. У Кавилла в этой стране сейчас съемки в фильме «Вольтрон».

Актер и его девушка объявили, что ждут ребенка в апреле 2024 года. Кавилл тогда признавался, что волнуется из-за будущего пополнения и даже попросил у фанатов советов по воспитанию детей в посте, посвященном Дню отца.

Кавилл и Вискузо, которая является вице-президентом в телекомпании Vertigo Entertainment, официально заявили, что находятся в отношениях весной 2021 года.

В прошлом году многие российские и западные звезды стали родителями, кто впервые, а кто поддержал тренд на многодетность. В списке счастливых родителей звезда «Универа» Анна Хилькевич, певица Сати Казанова, бизнесмен Илон Маск и голливудская актриса Марго Робби.