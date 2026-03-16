Звезда урбан-музыки Zalek разбился насмерть на мотоцикле в Колумбии

Исполнитель урбан-музыки Zalek погиб в результате ДТП на мотоцикле в Колумбии. Об этом сообщило британское агентство Need To Know .

По данным издания, 30-летний артист попал в аварию днем 10 марта. Он пытался обогнать грузовик через узкий промежуток на дороге, но задел машину, потерял управление и упал. При падении музыкант ударился головой о край тротуара и несколько метров проскользил по асфальту.

Водитель грузовика сразу остановился и попытался помочь пострадавшему. Певец умер в машине скорой помощи по дороге в медцентр.

Zalek, настоящее имя которого было Эдуардо, родился в Барранкилья и считался восходящей звездой латиноамериканской сцены. На момент гибели у него было более 900 тысяч подписчиков в TikTok.

Его песня «Ay amor», выпущенная в 2025 году, набрала около 10 миллионов просмотров на YouTube.

