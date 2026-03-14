Молодожены из Волгодонска разбились на мотоцикле почти сразу после свадьбы

Kp.ru: пара погибла в ДТП в Ростовской области через два месяца после свадьбы

В Волгодонске молодая пара погибла в автокатастрофе, не прожив в браке и двух месяцев. Об этом сообщил kp.ru .

По предварительным данным ГИБДД, водитель мотоцикла Honda X11 превысил безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на бордюр. Байк опрокинулся и рухнул за пределы проезжей части моста.

Мотоциклист ехал не один. На заднем сиденье находилась пассажирка. Из-за серьезных травм оба скончались до прибытия скорой помощи.

«Жертвами аварии стали недавно поженившиеся супруги — Сергей и его 21-летняя жена Лилиана. Оба — жители Волгодонска. Они официально зарегистрировали брак всего 17 января 2026 года — их совместная семейная жизнь длилась менее двух месяцев», — указали в материале.

Погибший давно увлекался мотоциклами. Его страница в соцсетях пестрела яркими снимками байков, поездок и встреч с единомышленниками. Он был членом сообщества любителей Honda.

Друзья рассказали, что Сергей всегда ездил аккуратно, регулярно проходил техосмотр мотоцикла и следил за безопасностью.

Ранее мотоцикл насмерть сбил пешехода в Москве на Новом Арбате. После байк вылетел на встречную полосу движения и врезался в автомобиль такси Haval. Мотоциклист и его пассажир пострадали, их доставили в больницу.