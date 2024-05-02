Звезда ТВ-шоу Шурыгина объяснила, зачем вызвала полицию | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 09:19 Звезда ТВ-шоу Шурыгина объяснила, зачем вызвала полицию Диана Шурыгина заявила, что вызвала полицию ради своей безопасности vk.com/Global Look Press

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Звезда ТВ-шоу Диана Шурыгина вышла на связь и прокомментировала ситуацию с полицией. Она заявила, что сама вызвала правоохранителей в целях безопасности, сообщил Telegram-канал Baza.

«Я была в квартире и попросила приехать и забрать меня знакомого и полицию в целях моей безопасности… У меня все хорошо, меня через 10 минут отпустили, после того, как я написала объяснительную», — уточнила она.

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Шурина заверила поклонников, что с ней все хорошо.

Журналисты выяснили, что правоохранители действительно в тот день зарегистрировали вызов «девушка в опасности».

На днях Диана Шурыгина приехала в гости к криптобизнесмену Святославу Гусеву в Тверской район Москвы. Через несколько часов в квартиру нагрянули полицейские, которых вызвали соседи из-за громкого шума. Молодых людей увезли в отдел на допрос.