Звезда «Спасателей Малибу» умер в 68 лет

Актер Майкл Ньюман из «Спасателей Малибу» умер на 69-м году жизни

Умер актер и звезда «Спасателей Малибу» Майкл Ньюман. Ему было 68 лет, сообщил журнал People.

Режиссер Мэтт Фелкер, друг актера, рассказал журналистам, что Майкл скончался в воскресенье, 20 октября. В этот момент рядом с ним была его семья.

По данным издания, в 2006 году врачи диагностировали у Ньюмана болезнь Паркинсона.

Майкл Ньюман прославился благодаря роли телевизионного спасателя Майка. Он снимался в сериалах «Спасатели Малибу» (1989), «Ночи Малибу» (1995) и «Спасатели Малибу: Белый гром в Глейшер-Бэй» (1998).

Однако актер спасал людей не только на экране, но и в жизни. Ньюман работал пожарным, после окончания съемок в сериале он боролся с пожарами до выхода на пенсию.

В апреле стало известно о смерти американского актера Зака Нормана, также известного по сериалу «Спасатели Малибу». Смерть наступила по естественным причинам.