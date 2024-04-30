Звезда «Спасателей Малибу» умер на 84-м году жизни | 360°

Знаменитости 30 апреля 2024, 21:47 Звезда «Спасателей Малибу» умер на 84-м году жизни Актер Зак Норман из «Спасателей Малибу» умер на 84-м году жизни Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Американский актер Зак Норман, известный по сериалу «Спасатели Малибу», умер на 84-м году жизни. Об этом сообщило издание Deadline.

Смерть наступила по естественным причинам. Героя популярного телесериала не стало 28 апреля. Кончину телезвезды подтвердил его зять Джефф Бриллер.

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Ранее, 25 апреля, в Лос-Анджелесе скончалась Марла Адамс. Она училась в Американской академии драматического искусства. Наибольшую известность ей принесли работы в таких сериалах, как «Спасатели Малибу», «Тайная буря» и «Крутой Уокер».