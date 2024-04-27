Умерла актриса из «Спасателей Малибу» Марла Адамс | 360°

Культура 27 апреля 2024, 12:13 Умерла актриса из «Спасателей Малибу» Марла Адамс Актриса из сериала «Спасатели Малибу» Марла Адамс умерла в 85 лет Kay Blake / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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На 86-м году жизни умерла актриса из сериалов «Спасатели Малибу» и «Молодые и дерзкие» Марла Адамс. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на ее представителя.

Артистка скончалась в четверг, 25 апреля, в Лос-Анджелесе. Причины смерти не уточняются.

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Марла Адамс родилась 28 августа 1938 года в Нью-Джерси. Она училась в Американской академии драматического искусства и в 1958-м появилась в постановке «Визит» на Бродвее. Наибольшую известность ей принесли работы в таких сериалах, как «Спасатели Малибу», «Тайная буря» и «Крутой Уокер». За выдающуюся женскую роль второго плана в драматическом сериале «Молодые и дерзкие» ее удостоили Дневной премии «Эмми».