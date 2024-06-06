Звезда сериала «Универ» начала собирать деньги на дроны для ВСУ

Актриса из ситкома «Универ» Анна Кузина начала собирать деньги на дроны для ВСУ

Актриса Анна Кузина, известная благодаря роли председателя студенческого профкома Яны Семакиной в сериале «Универ. Новая общага», начала собирать деньги на беспилотники для Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Нужны дроны для 1-го батальона 110-й бригады, где с самого начала войны служил мой муж. В Донбассе сейчас также очень горячо, дроны, выданные бригадой в начале ротации, преимущественно уничтожены или повреждены. Поэтому нужно собрать на новую эскадрилью», — написала артистка.

Кузина планирует собрать миллион гривен и называет цель амбициозной.

Актриса вернулась в родной Киев из России после начала специальной военной операции. Она призналась, что разорвала отношения с бывшими коллегами. Сейчас Кузина активно призывает поклонников переводить средства на покупку БПЛА.

Ранее в Польше нашли могилу актера, который воевал в рядах ВСУ. Российские военные ликвидировали наемника в боях за Артемовск в ДНР.