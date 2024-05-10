Могилу вступившего в ряды ВСУ актера нашли в Польше | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 08:58 Могилу вступившего в ряды ВСУ актера нашли в Польше РИА «Новости»: в Польше нашли могилу актера, который воевал в рядах ВСУ РИА «Новости»

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Могилу ликвидированного в зоне спецоперации наемника Януша Шереметы, нашли на кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства. Об этом сообщило РИА «Новости».

На могильной плите указано, что он принимал участие в боевых действиях на Украине, погиб 4 декабря 2022 года. Шеремете был 41 год. Российские военнослужащие ликвидировали наемника в боях за Артемовск в ДНР.

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Поляк учился в актерской школе в Великобритании. С 2018 по 2020 годы снялся в четырех проектах режиссера Дэнни Шайлера. Последней работой Шереметы было участие в рекламном ролике. Он играл владельца СПА.

Известно, что артист отправился на Украину весной 2022 года, не имея боевой подготовки. В июле того же года наемник давал интервью польским СМИ в качестве командира взвода.

Ранее в зоне СВО погиб колумбийский наемник. Теперь семья пытается вернуть его тело на родину.