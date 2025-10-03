Звезда сериала «Склифосовский» избил собственную мать и попал в колонию

Актера Якова Левду, известного по сериалу «Склифосовский», приговорили к колонии за избиение матери.Об этом РЕН ТВ сообщили в пресс-службе суда.

Конфликт, который привел к преступлению, произошел 15 ноября 2024 года. Мать связалась с сыном и рассказала о ссоре с мужем. Вскоре пьяный Левда вернулся домой.

спокойный разговор превратился в ожесточенный спор. Актер начал крушить вещи и избил мать. На женщину упала дверь, нанеся ей серьезные травмы: перелом ребер и гематомы на теле и лице. Пострадавшая смогла покинуть квартиру и позвать на помощь соседей, которые вызвали полицию.

На одном из судебных заседаний Левда полностью признал вину. Нагатинский суд Москвы приговорил актера к трем годам колонии общего режима.

Ранее суд вынес приговор жителю Свердловской области. Мужчина убил своего сына после ссоры из-за компьютерной игры. Агрессором выступил погибший, который избил отца, когда тот попросил его не шуметь ночью во время вождения виртуальных танков.