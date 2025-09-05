Сегодня 15:24 Отец убил ножом родного сына. Как игры превращают близких в смертельных врагов? Психолог Никитина объяснила, как распознать в своем ребенке игромана 0 0 0 Фото: IMAGO/Christoph Hardt / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Суд

Дети

Гаджеты

Семья

Мужчины

Свердловская область

Танки

Психология

Компьютерные игры

На днях суд вынес приговор жителю Свердловской области. Мужчина убил собственного сына после ссоры из-за компьютерной игры. Агрессором выступил погибший, который избил отца, когда тот попросил его не шуметь ночью во время вождения виртуальных танков. Что можно было сделать в подобной ситуации, чтобы все остались живы, как распознать в близком человеке патологического игромана, можно ли его вылечить и как не допустить такого состояния, выяснил 360.ru.

От танков к кулакам Подобные ссоры в семье погибшего были не редкостью. Так, 29-летний Иван, игроман со стажем, каждую ночь не стеснялся в выражениях и буквально орал из-за неудач в виртуальном мире, в то время как его родители спали за стенкой. На замечания мужчина не реагировал, а лишь грозился убийством и даже периодически их поколачивал. Так случилось и той майской ночью. После очередного крика посреди ночи отец семейства зашел к взрослому сыну в комнату и попросил не шуметь. Тот отреагировал остро — полез на старшего с кулаками. На шум выбежала мать и попыталась разнять родных. После ссоры отец ушел на кухню, чтобы осмотреть ушибы. За ним пришел Иван и схватил нож. Увидев в зеркале отпрыска с оружием в руке, мужчина напал первым — взял со стола второй нож и нанес ему удары в голову и грудь. Игроман скончался на месте. В итоге суд посчитал действия отца превышением самообороны и приговорил его к одному году и двум месяцам ограничения свободы. Мужчине запрещено покидать свой район и менять место жительства.

Фото: Marijan Murat/dpa / www.globallookpress.com

Как распознать игроманию: список признаков Игромания — это зависимость от игр, которая негативно влияет на жизнь человека, рассказала 360.ru клинический психолог Ирина Пирогова. Ее признаки: постоянные игры, будь то компьютер или другие гаджеты;

они занимают все больше времени;

человек становится неопрятным, перестает следить за собой;

он не может остановиться или переключиться на что-то другое; «Если забрать гаджет у здорового ребенка, он переключится на другой вид деятельности, практически не расстраиваясь», — объяснила 360.ru психотерапевт Лариса Никитина. игроман становится эмоционально нестабильным — злым, раздражительным, агрессивным;

неадекватно реагирует на обращения после того, как у него отняли этот источник удовольствия.

Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

«Он не понимает, что делает: швыряет стулья, бьет стены, срывает шторы, устраивает погром. Это стадия, когда поздно обращаться к специалисту», — отметила Никитина. В группе риска находятся тревожные люди, дети с неокрепшей психикой. Также игромании подвержены аутисты, инфантильные персоны со слабо лабильной психикой, пожилые или одинокие, подчеркнула Пирогова. Причинами могут быть проблемы в коллективе, социальное окружение и даже гены. Что нужно было сделать родителям парня В случае, произошедшем в Свердловской области, уравнение было нерешаемым, считает психотерапевт. «Время было упущено. Ведь 29 лет — это взрослый мужичина, и по закону его нельзя насильно положить лечиться, дать ему психиатрическую помощь, вызвать бригаду санитаров, скрутить, как в кино, надеть смирительную рубашку и увезти», — объяснила психолог.

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen / www.globallookpress.com

С такими людьми следует договариваться и обязательно в доброжелательной форме. В этом случае родственники устали от многолетней зависимости ребенка, им самим нужна помощь. Можно ли вылечить игроманию «Ребенку-игроману нужно предоставить так же, как и взрослому, психологическую помощь в борьбе с зависимостью. Следует показывать на личном примере, что вокруг есть мир помимо компьютера, что в реальности нельзя поступать так, как онлайн, жестоко», — добавила Пирогова. С коллегой согласилась Никитина. Она подчеркнула, что в первую очередь должны измениться родители. Воспитание — это труд, потому что дети требуют много внимания. Сейчас же мамы и папы предпочитают дать малышу гаджет и заниматься своими делами. Потом это выливается в зависимости.

Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Первыми шагами к выздоровлению станут смена окружения и отказ от гаджетов. Родителям предстоит занять чадо чем-то другим, больше общаться с ним. «Самые маленькие дети ловят контакт. Грудной ребенок следит глазами за родителем, за мамой в частности. Когда я спрашиваю маму, как часто она разговаривает с пятимесячным малышом, ее глаза становятся квадратными. Она не знает, что с ним нужно разговаривать, для нее он маленький», — пояснила психолог. В будущем такие разговоры, которые войдут в привычку, сильно пригодятся, особенно в подростковом возрасте. Во время пубертата налаживать контакт сложно. Лечить зависимость от компьютерных игр сложно еще и по той причине, что ребенок чувствует себя ценным онлайн. Там у него есть достижения, друзья, система поощрений. А дома он, как правило, никто. По этой причине важно возвращать малыша в реальность, окружать его теплом, заботой и любовью. «К сожалению, это не всегда возможно. И тогда требуется специальная помощь», — отметила Никитина.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

К примеру, игроманию можно вылечить медикаментозно и при помощи психотерапии, пояснила Пирогова. Для этого понадобится много времени. Как не стать игроманом Сейчас очень много игр, и родителям с детства следует контролировать время, проведенное ребенком в сети, считает Никитина. «Даже если он здоров, его затягивает, потому что в игре очень интересно, и в процессе он перестает чувствовать время», — объяснила специалист. Чтобы не подсесть на игры, важно иметь многогранный мир вокруг и наполнить его другими делами, которые оставят минимум времени на онлайн-забаву. Вот что можно сделать: свести время за компьютером к минимуму или ограничить его;

найти другое хобби;

заняться спортом и релаксацией. Если речь идет о несовершеннолетнем, то не следует оставлять его одного. Важно занимать в секциях, чаще разговаривать, делиться с ним чувствами и слушать его в ответ.