Отец убил ножом родного сына. Как игры превращают близких в смертельных врагов?
Психолог Никитина объяснила, как распознать в своем ребенке игромана
На днях суд вынес приговор жителю Свердловской области. Мужчина убил собственного сына после ссоры из-за компьютерной игры. Агрессором выступил погибший, который избил отца, когда тот попросил его не шуметь ночью во время вождения виртуальных танков. Что можно было сделать в подобной ситуации, чтобы все остались живы, как распознать в близком человеке патологического игромана, можно ли его вылечить и как не допустить такого состояния, выяснил 360.ru.
От танков к кулакам
Подобные ссоры в семье погибшего были не редкостью. Так, 29-летний Иван, игроман со стажем, каждую ночь не стеснялся в выражениях и буквально орал из-за неудач в виртуальном мире, в то время как его родители спали за стенкой. На замечания мужчина не реагировал, а лишь грозился убийством и даже периодически их поколачивал. Так случилось и той майской ночью.
После очередного крика посреди ночи отец семейства зашел к взрослому сыну в комнату и попросил не шуметь. Тот отреагировал остро — полез на старшего с кулаками. На шум выбежала мать и попыталась разнять родных.
После ссоры отец ушел на кухню, чтобы осмотреть ушибы. За ним пришел Иван и схватил нож. Увидев в зеркале отпрыска с оружием в руке, мужчина напал первым — взял со стола второй нож и нанес ему удары в голову и грудь. Игроман скончался на месте.
В итоге суд посчитал действия отца превышением самообороны и приговорил его к одному году и двум месяцам ограничения свободы. Мужчине запрещено покидать свой район и менять место жительства.
Как распознать игроманию: список признаков
Игромания — это зависимость от игр, которая негативно влияет на жизнь человека, рассказала 360.ru клинический психолог Ирина Пирогова. Ее признаки:
- постоянные игры, будь то компьютер или другие гаджеты;
- они занимают все больше времени;
- человек становится неопрятным, перестает следить за собой;
- он не может остановиться или переключиться на что-то другое;
«Если забрать гаджет у здорового ребенка, он переключится на другой вид деятельности, практически не расстраиваясь», — объяснила 360.ru психотерапевт Лариса Никитина.
- игроман становится эмоционально нестабильным — злым, раздражительным, агрессивным;
- неадекватно реагирует на обращения после того, как у него отняли этот источник удовольствия.
«Он не понимает, что делает: швыряет стулья, бьет стены, срывает шторы, устраивает погром. Это стадия, когда поздно обращаться к специалисту», — отметила Никитина.
В группе риска находятся тревожные люди, дети с неокрепшей психикой. Также игромании подвержены аутисты, инфантильные персоны со слабо лабильной психикой, пожилые или одинокие, подчеркнула Пирогова. Причинами могут быть проблемы в коллективе, социальное окружение и даже гены.
Что нужно было сделать родителям парня
В случае, произошедшем в Свердловской области, уравнение было нерешаемым, считает психотерапевт.
«Время было упущено. Ведь 29 лет — это взрослый мужичина, и по закону его нельзя насильно положить лечиться, дать ему психиатрическую помощь, вызвать бригаду санитаров, скрутить, как в кино, надеть смирительную рубашку и увезти», — объяснила психолог.
С такими людьми следует договариваться и обязательно в доброжелательной форме. В этом случае родственники устали от многолетней зависимости ребенка, им самим нужна помощь.
Можно ли вылечить игроманию
«Ребенку-игроману нужно предоставить так же, как и взрослому, психологическую помощь в борьбе с зависимостью. Следует показывать на личном примере, что вокруг есть мир помимо компьютера, что в реальности нельзя поступать так, как онлайн, жестоко», — добавила Пирогова.
С коллегой согласилась Никитина. Она подчеркнула, что в первую очередь должны измениться родители. Воспитание — это труд, потому что дети требуют много внимания. Сейчас же мамы и папы предпочитают дать малышу гаджет и заниматься своими делами. Потом это выливается в зависимости.
Первыми шагами к выздоровлению станут смена окружения и отказ от гаджетов. Родителям предстоит занять чадо чем-то другим, больше общаться с ним.
«Самые маленькие дети ловят контакт. Грудной ребенок следит глазами за родителем, за мамой в частности. Когда я спрашиваю маму, как часто она разговаривает с пятимесячным малышом, ее глаза становятся квадратными. Она не знает, что с ним нужно разговаривать, для нее он маленький», — пояснила психолог.
В будущем такие разговоры, которые войдут в привычку, сильно пригодятся, особенно в подростковом возрасте. Во время пубертата налаживать контакт сложно.
Лечить зависимость от компьютерных игр сложно еще и по той причине, что ребенок чувствует себя ценным онлайн. Там у него есть достижения, друзья, система поощрений. А дома он, как правило, никто. По этой причине важно возвращать малыша в реальность, окружать его теплом, заботой и любовью.
«К сожалению, это не всегда возможно. И тогда требуется специальная помощь», — отметила Никитина.
К примеру, игроманию можно вылечить медикаментозно и при помощи психотерапии, пояснила Пирогова. Для этого понадобится много времени.
Как не стать игроманом
Сейчас очень много игр, и родителям с детства следует контролировать время, проведенное ребенком в сети, считает Никитина.
«Даже если он здоров, его затягивает, потому что в игре очень интересно, и в процессе он перестает чувствовать время», — объяснила специалист.
Чтобы не подсесть на игры, важно иметь многогранный мир вокруг и наполнить его другими делами, которые оставят минимум времени на онлайн-забаву. Вот что можно сделать:
- свести время за компьютером к минимуму или ограничить его;
- найти другое хобби;
- заняться спортом и релаксацией.
Если речь идет о несовершеннолетнем, то не следует оставлять его одного. Важно занимать в секциях, чаще разговаривать, делиться с ним чувствами и слушать его в ответ.