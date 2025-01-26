Звезда сериала «Ищейка» опубликовала фото с семьей

Актриса Анна Банщикова, получившая известность благодаря сериалу «Ищейка», порадовала поклонников семейной фотографией. Снимок она опубликовала в соцсети Instagram*.
Артистка сделала фотографию в честь своего дня рождения. На снимке Банщикова стоит вместе с мужем и тремя детьми: двумя сыновьями 17 и 15 лет и семилетней дочкой. Актриса в 2007 году вышла замуж за адвоката Всеволода Шаханова.
Ранее певец и бывший солист группы Smash! Влад Топалов во время интервью ответил на вопросы о воспитании детей. Артист признался, что не скрывает от сыновей конфликты со своей женой Региной Тодоренко. По его словам, родителям нужно всегда оставаться собой, чтобы показать пример. Если дети увидят отца и мать с разных сторон, это будет помогать им не бояться быть разными, подчеркнул Топалов.
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