Звезда сериала «Ищейка» опубликовала фото с семьей

Артистка сделала фотографию в честь своего дня рождения. На снимке Банщикова стоит вместе с мужем и тремя детьми: двумя сыновьями 17 и 15 лет и семилетней дочкой. Актриса в 2007 году вышла замуж за адвоката Всеволода Шаханова.

Ранее певец и бывший солист группы Smash! Влад Топалов во время интервью ответил на вопросы о воспитании детей. Артист признался, что не скрывает от сыновей конфликты со своей женой Региной Тодоренко. По его словам, родителям нужно всегда оставаться собой, чтобы показать пример. Если дети увидят отца и мать с разных сторон, это будет помогать им не бояться быть разными, подчеркнул Топалов.