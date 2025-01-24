Экс-солист Smash! признался в выяснениях отношений с женой при детях

Нет ничего страшного в том, чтобы выяснять отношения со второй половиной при детях. Об этом в интервью с Алиной Топаловой рассказал ее брат — певец и бывший солист группы Smash! Влад Топалов.

Он признался, что не боится «быть собой при детях» и не скрывает от них конфликты с женой — Региной Тодоренко.

«Мы ругаемся при детях. Мы миримся при детях. Я не боюсь быть собой при детях. Да, у меня сложный характер, ребят, мне 40 лет, и я точно не поменяюсь», — подчеркнул Топалов.

Певец добавил, что детям следует видеть родителей с разных сторон, и это будет помогать им не бояться быть разными.

Ранее Тодоренко опубликовала свои фотографии с отдыха на Мальдивах в красном купальнике. Телеведущая сообщила, что отправилась в путешествие вместе с семьей. Некоторые пользовали заметили у актрисы округлившийся живот и спросили, не ждет ли она пополнения в семействе. Тодоренко пока не прокомментировала эту тему.