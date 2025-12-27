Звезда «Реальных пацанов» станцевала в честь беременности

Актриса Катерина Шпица оригинальным способом призналась подписчикам, что ждет ребенка. Звезда сериалов «Топи» и «Реальные пацаны» показала на видео в Instagram* танец и округлившийся живот.

«Нам очень не терпелось спеть, потому что одному из нас на этом видео уже очень хочется сменить гардероб. С наступающим!» — написала она.

Артистка вместе со своим возлюбленным Русланом Пановым облачилась в новогодний наряд и станцевала под песню из мультфильма «Ну, погоди!».

Ранее шутливый ролик актрисы Марии Горбань взорвал соцсети — видеозапись набрала более 22 миллионов просмотров. Во время съемок сериала «Постучись в мою Тверь» она показала на видео накладной живот и заявила, что ждет ребенка от звезды «Мажора» и «Закрытой школы» Павла Прилучного.

Артистка также отметила, что ее муж Кирилл Зоткин, работающий кинооператором, не против. Пользователи Сети оценили чувство юмора актеров.