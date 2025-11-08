«Беременна от Прилучного». Видео Марии Горбань набрало 22 млн просмотров

Актриса Мария Горбань показала в Instagram* ролик, сделавший ее знаменитой. На видео она стояла с накладным животом и говорила, что ждет ребенка от актера Павла Прилучного.

В личном блоге 38-летней артистки ролик набрал более 22 миллионов просмотров. Горбань записала шутливое видео для соцсетей с Прилучным и своим супругом Кириллом Зоткиным на съемках сериала «Постучись в мою Тверь».

«Я беременна от Прилучного. Муж не против», — сказала актриса.

Пользователи Сети оценили чувство юмора актеров. Горбань несколько лет назад вышла замуж за кинооператора, пара воспитывает сына.

