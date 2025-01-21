Звезда «Реальных пацанов» Селиванов заключил соглашение с экс-супругой

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов и его бывшая супруга Виктория Маркова пришли к мировому соглашению в споре о месте жительства их общего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Суд в столице утвердил мировое соглашение по спору актера Владимира Селиванова об определении места жительства ребенка», — отметили в пресс-службе.

По данным Super.ru, 7-летняя дочь известного актера будет жить с матерью. Также суд установил размер алиментов, но разглашать сумму не стали.

После развода родителей семилетняя Ева осталась жить с матерью. Однако Селиванов захотел, чтобы дочь переехала к нему. По закону суд должен был учесть мнение девочки при разрешении этого спора.

В октябре 2024 года певец Шаман (Ярослав Дронов) объявил о разводе со своей второй супругой, пиарщицей Еленой Мартыновой. После его заподозрили в романе с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Во время новогодних праздников Мизулина показала неоднозначную совместную фотографию с певцом. На ней женщина была в домашнем халате и держала букет роз.