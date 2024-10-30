Актер Владимир Селиванов решил забрать дочь у бывшей жены через суд

Российский актер Владимир Селиванов, наиболее известный по роли Вована в сериале «Реальные пацаны», решил забрать дочь через суд у бывшей супруги. Об этом написало издание StarHit .

Как уточнил сайт «7Дней», семилетняя дочь Ева после развода супругов осталась жить с матерью, однако сейчас Селиванов настаивает, чтобы она переехала к нему. По закону при разрешении спора суд будет учитывать мнение самой денвочки, а также ее привязанность к отцу и маме.

Основными факторами, которые будут приниматься во внимание, станут условия проживания ребенка у двух сторон, а также материальное положение мамы и папы. Дело будет рассмотрено в Симоновском районном суде Москвы.