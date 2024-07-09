Звезда «Ранеток» ослепла на один глаз

Певица и экс-солистка рок-группы «Ранетки» Евгения Огурцова частично потеряла зрение. О своем заболевании она рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» .

По словам артистки, накануне нового 2024 года у нее левый глаз мог видеть только черное пятно.

В предпраздничные дни она не смогла попасть в больницу из-за наплыва пациентов. Певицу принял специалист только в начале января. На протяжении шести месяцев медики не могли поставить диагноз. Только недавно выяснили, что у Огурцовой атрофия сетчатки. Это заболевание сейчас считается неизлечимым.

«Как поняли потом, это генетическая мутация, которую я унаследовала от бабушки. Моя бабушка жила в Кисловодске, ближе к старости она переводила книги на язык слепых. Но тогда медицина была не такая, как сейчас, ей тогда диагноза вообще не поставили», — рассказала певица.

Артистка пояснила, что следит за современными исследованиями в области ее болезни, но пока методов лечения нет.

Ранее ученые установили, что некоторые популярные препараты для похудения вызывают у людей слепоту. Результаты исследования показали, что лекарства для диабетиков может привести к неартериальной передней ишемической оптической нейропатии.