Ученые установили связь между препаратом для похудения и потерей зрения

The Guardian: популярные препараты для похудения могут вызывать слепоту

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Ученые Гарвардского университета провели исследование и установили, что некоторые  популярные препараты для похудения способны вызвать у людей слепоту. Об этом сообщило издание The Guardian.

Исследование опубликовали в журнале JAMA Ophthalmology. Ученые выяснили, что среди людей с сахарным диабетом, которым назначали препарат семаглутид торговых марок Ozempic и Wegovy серьезно увеличивался риск возникновения неартериальной передней ишемической оптической нейропатии.

При этом заболевании происходит закупорка питающих зрительный нерв артерий, что может грозить слепотой из-за нехватки кислорода.

Семаглутид является лекарственным препаратом, который применяют для лечения диабета второго типа. Он воздействует на мозг, создает чувство сытости и снижает аппетит. Благодаря ему люди начинают меньше есть и теряют вес.

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