Звезда «Папиных дочек» Мельникова рассказала о романе с коллегой | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 16:40 Звезда «Папиных дочек» Мельникова рассказала о романе с коллегой Актриса из «Папиных дочек» Мельникова подтвердила, что встречается с Набатовым Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/globallookpress

Читать 360 в

Звезда ситкома «Папины дочки» Дарья Мельникова перестала скрывать свои отношения с актером Романом Набатовым. В своем Instagram* она разместила ролик с возлюбленным.

«Мы: решили быть вместе до седых волос. Рома: поседел на первом году семейной жизни», — пошутила актриса.

Реклама

На опубликованном Мельниковой видео избранник, сидя за столом в домашней обстановке, что-то смотрит в смартфоне. Кадры сопровождаются композицией So This Is Love.

Роман Набатов — выпускник ГИТИС, на его счету такие проекты, как «Краткий курс счастливой жизни», «Счастливы вместе» и «Зови меня мамой».

Дарья Мельникова уже была замужем. От первого брака у актрисы двое детей. С экс-супругом артистке удалось сохранить дружеские отношения.

Ранее актриса Лиза Арзамасова показала поклонникам старые снимки с Пуговкой из «Папиных дочек». Она назвала эти кадры «милашеством».

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.