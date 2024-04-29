Беременная Арзамасова опубликовала архивные фото с Пуговкой из «Папиных дочек» | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 08:57 Беременная Арзамасова опубликовала архивные фото с Пуговкой из «Папиных дочек» Актриса Лиза Арзамасова показала архивные снимки с Пуговкой из «Папиных дочек» Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

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Актриса Лиза Арзамасова поделилась с поклонниками архивными фотографиями с младшей коллегой Екатериной Старшовой, исполнившей роль Пуговки в сериале «Папины дочки». В своем Telegram-канале артистка призналась, что не помнит, когда именно делали эти снимки.

«Вот такое милашество я сегодня в Сети нашла. Не очень помню, сколько мне здесь лет, но можно по Катюше ориентироваться», — написала она.

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В комментариях под постом пользователи указали на скоротечность времени.

«Папины дочки, время пролетело быстро, и уже второй сезон! Приятные воспоминания!», «Любимый сериал детства», «Все еще ждем воссоединения Галины Сергеевны с принцем», — написали поклонники.

Пользователи также предположили, что на первом снимке Арзамасовой лет 12, на втором — 15.

Недавно стало известно, что актриса Лиза Арзамасова и ее супруг фигурист Илья Авербух готовятся во второй раз стать родителями. Артистка рассказала, что во время беременности у нее появились странные предпочтения в еде.