Звезда «Не родись красивой» получила травму, катаясь на коньках

Актриса Нелли Уварова получила травму ноги, катаясь на коньках в центре Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По его информации, артистку отправили в институт Склифосовского.

Агент Уваровой подтвердила информацию о травме.

«Ей помогли врачи, все в порядке», — сообщила она 360.ru.

Наибольшую известность 45-летняя Уварова получила как исполнительница роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». Кроме того, она служит в Российском академическом молодежном театре.

Ранее Mash сообщил о госпитализации актрисы Анны Фроловцевой, получившей известность по роли Галины Ивановны в сериале «Воронины». Однако ее невестка сообщила, что Фроловцева чувствует себя хорошо и находится дома.