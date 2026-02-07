Невестка звезды сериала «Воронины» Фроловцевой опровергла слухи о госпитализации

Актриса Анна Фроловцева, известная по роли Гали в сериале «Воронины», чувствует себя хорошо и находится дома. Об этом РИА «Новости» рассказала ее невестка Эльмира Кузьменко.

Она опровергла сообщения о том, что 77-летняя артистка проходит лечение в больнице из-за проблем с сердцем.

О госпитализации Фроловцевой сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, она попала в больницу из-за сильной аритмии и провела там несколько дней.

Ранее актриса перенесла операцию по удалению злокачественного образования. Онкологическое заболевание артистке диагностировали после того, как она обратилась с жалобами на боль в груди и обследовалась в клинике.

Специалисты назначили Фроловцевой курс гормональной терапии и химиотерапии после восстановления.