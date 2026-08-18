Звезда мыльных опер Лаура Кардозу умерла в Бразилии

Актриса более 60 телесериалов Лаура Кардозу скончалась в 98 лет в Бразилии. Об этом сообщили на официальной странице звезды в соцсетях.

По данным портала G1, Кардозу умерла в своем доме в Сан-Паулу 17 августа. За время карьеры она снялась в более 60 сериалах. Среди них — «Секрет Тропиканки», «Габриэла», «Дороги Индии», «Империя» и «Шоколад с перцем».

Недавно стало известно, что в Турции вышел первый в мире стриминговый ИИ-сериал «Стены замка». Он состоит из двух эпизодов по 15 минут и рассказывает об истории иранской крепости Аламут из игры Assassin’s Creed Mirage. Телекомпания Ay Yapim создали сериал с использованием собственной системы раскадровки на основе ИИ. Актеры в проекте — настоящие.