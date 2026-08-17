В Турции вышел первый в мире стриминговый ИИ-сериал

В Турции состоится премьера исторической драмы «Стены замка», созданной с использованием искусственного интеллекта. Она станет первым в мире сериалом, сгенерированным нейросетью и вышедшим на стриминговой платформе. Об этом сообщил журнал Variety .

Сериал состоит из двух эпизодов по 15 минут и рассказывает загадочную историю иранской крепости Аламут из видеоигры Assassin’s Creed Mirage. Турецкая телекомпания Ay Yapim создала «Стены замка» с использованием собственной системы раскадровки на основе ИИ и модели распространения видео AYDNA, обученной на собственном лицензированном каталоге контента.

Сериал дублировали реальные люди. Актеры в проекте тоже настоящие.

«Наброски персонажей и локаций, созданные вручную командой до начала обработки с помощью ИИ, демонстрируют уровень творческого и профессионального вклада, лежащего в основе каждой сцены», — сообщили кинематографисты.

Ранее ИИ-модель Claude уволила сотрудника. Ее использовали для управления магазином.