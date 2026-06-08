Звезда «Мажора» и «Тайн следствия» Поднозов попал в реанимацию

Российский актер театра и кино Дмитрий Поднозов находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщила его жена Алиса Олейник.

По словам Олейник, актер болен раком.

«Дмитрий находится в реанимации в тяжелом состоянии», — сказала собеседница агентства.

Его знают по работам в телевизионных проектах и авторском кино, в том числе по ролям в криминальных драмах и заметных полнометражных лентах последних лет. В том числе, в популярных сериалах «Мажор» и «Тайны следствия», а также в фильмах «Капитан Волконогов бежал», «Сердце мира», «Пророк. История Александра Пушкина».

Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. В конце 1980-х стал одним из создателей драматического театра «Особняк» в Санкт-Петербурге, а позднее возглавил его как художественный руководитель.