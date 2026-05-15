Звезда КВН Борщева рассказала, что сейчас играет в спектакле «ИИстринские ведьмы. Промт на любовь»

Елена Борщева, известная по выступлениям в КВН и шоу Comedy Woman, дала интервью Леди Mail . В беседе она рассказала о своих новых проектах.

Артистка отметила, что сейчас играет в спектакле «ИИстринские ведьмы. Промт на любовь».

«Это такой камеди-перформанс, современная история, как три женщины с помощью искусственного интеллекта пытаются сгенерировать идеального мужчину», — объяснила звезда.

По ее словам, результаты эксперимента можно будет увидеть 22 мая или 21 июня в музее «Дом Высоцкого на Таганке». Среди других участников постановки — Максим Радугин, Ярослава Славская, Александр Головин и другие.