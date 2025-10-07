Звезда «Кухни» и «Папиных дочек» вышла на связь после новостей о переломе спины

Актриса Ела Санько хорошо себя чувствует, а недавно появившаяся информация о том, что она сломала позвоночник, устаревшая. Подробностями о своем состоянии здоровья звезда поделилась в беседе с 360.ru.

«Были неприятности, но это все прошло совершенно. Эта информация устарела. Я на ногах, я работаю», — сказала артистка.

Ранее в Сети появились данные, что 78-летняя Ела Санько неудачно упала дома. После ЧП начала мучиться от боли в спине и обратилась к врачам. В итоге ей диагностировали перелом поясничного позвонка.

Актриса Ела Санько активно работает в кинематографе. Среди последних ее работ — сериалы «Внутри убийцы» (2024), «Преступление и наказание» (2024), «13 клиническая. Начало» и «Папины дочки. Новые». Кроме того, звезда снималась в таких картинах, как «Монастырь» (2022), «Кухня» и другие.

Ранее стало известно, что звезде сериала «Воронины» Анне Фроловцевой удалили опухоль. Сейчас артистка восстанавливается после операции.