Звезда «Кухни» и «Метода» задолжал 30 млн рублей

Актер Сергей Романович задолжал по ипотеке и кредитам 30 млн рублей

Фото: РИА «Новости»

Актер Сергей Романович, известный по ролям в проектах «Метод», «Ольга», «Кухня» и «Чернобыль: Зона отчуждения», признался, что испытывает серьезные финансовые трудности. В беседе с изданием Voice он рассказал, что задолжал около 30 миллионов рублей по ипотеке и кредитам.

Романовичу ежемесячно приходится платить около 450 тысяч рублей по кредитам. В число его обязательств вошли задолженность за гараж (5,5 миллиона рублей), а также долги знакомым (около одного миллиона рублей) и в качестве гаранта за афериста (2,5 миллиона рублей). Кроме того, у актера имеются и другие обязательства на 11,5 миллиона рублей.

«Головняков где-то под 30 миллионов. <…> Долгов у меня нормально, да», — сказал он.

Романович при этом отметил, что каждому дается по мере его сил. Ему писали люди, набравшие долгов на 200 миллионов рублей. Актер посоветовал в таких ситуациях не впадать в тревогу, а думать о том, что конкретно сделать для их погашения.

По его словам, он набрал такие большие долги из-за отсутствия финансовой грамотности. Сейчас же он занялся урезанием трат и более ответственно подходит к финансам. Кроме того, ему пришлось искать другие пути заработка, так как занятости на съемках недостаточно, чтобы покрывать расходы.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте